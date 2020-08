Franse Nationale Assemblee stemt wetsvoorstel dat IVF openstelt voor elke vrouw TTR

01 augustus 2020

Bron: belga 0 De mogelijkheid tot medisch geassisteerde voortplanting - zoals in vitro fertilisatie - wordt opengesteld voor elke Franse vrouw. De Franse Nationale Vergadering heeft een wetsvoorstel in die zin goedgekeurd. Het voorstel verhuist nu naar de Senaat.

Tot nog toe konden lesbische koppels of vrijgezelle vrouwen in Frankrijk in principe geen gebruik maken van medisch geassisteerde voortplanting. In het wetsvoorstel betreffende bio-ethiek, een stokpaardje van de regeringspartij van president Emmanuel Macron, wordt komaf gemaakt met dat onderscheid. Daarnaast voorziet het voorstel in een hervorming van de regels rond het bewaren van eicellen en embryonaal stamcelonderzoek.

De tekst werd afgelopen nacht in tweede lezing goedgekeurd door 60 parlementairen. Er waren 37 tegenstemmen en 4 onthoudingen. Het wetsvoorstel moet wel nog goedgekeurd worden in de Senaat, waar het wellicht niet voor begin 2021 aan bod komt omdat de Nationale Vergadering en de Senaat nu op zoek moeten naar een compromistekst. Vooral voor de rechtse Les Républicains (LR) ligt de hervorming moeilijk. De conservatieven huiveren voor het idee dat kinderen zonder vader worden verwekt en vrezen dat het voorstel een opstapje is naar draagmoederschap.

President Macron is in elk geval tevreden met de goedkeuring in de Nationale Assemblee: "Ik ben blij met het engagement van de parlementairen, regeringsleden en leden van het nationaal ethisch comité. Ze zijn erin geslaagd een evenwichtige tekst te laten goedkeuren na een rustig debat", tweette hij vlak na de stemming.