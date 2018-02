Franse moslimzangeres (22) stapt uit The Voice na controverse rond Facebook-berichten LVA

10 februari 2018

02u42

Bron: Le Monde, Facebook, BBC 36 De Franse zangeres Mennel Ibtissem is donderdag uit 'The Voice' gestapt nadat haar activiteit op de sociale media onder de loep was genomen door de internetgemeenschap. In enkele van haar posts op Facebook had ze de terroristische aard van de aanslagen in Nice en Saint-Etienne-du-Rouvray in vraag gesteld en dat zorgde voor veel ophef.

De 22-jarige Mennel Ibtissem had vorige week zaterdag met haar cover van Leonard Cohen's Hallelujah op de Franse versie van 'The Voice' duizenden harten veroverd. Ze overtuigde de vier juryleden zich om te draaien en haar vertolking van het legendarische nummer werd intussen op YouTube al meer dan een miljoen keer beluisterd. Maar haar betoverende stem was niet de enige reden waarom Ibtissem afgelopen week de aandacht massaal naar zich toe trok.

In 2016 had ze op haar Facebookpagina de aanslag op de Promenade des Anglais in Nice op 14 juli gebagatelliseerd. Haar reactie, die ondertussen werd verwijderd, zou zijn geweest: "Het is al routine geworden: 1 aanslag per week." Ironisch vervolgt ze dat deze zogezegde "terrorist" uiteraard zijn identiteitspapieren bij zich had want "wanneer wij een vuile aanslag plannen, nemen wij altijd onze papieren mee #Preneznouspourdescons (denken jullie dat we idioten zijn?, red.)".

Ook op de aanslag in Saint-Etienne-du-Rouvray in dezelfde zomer van 2016, waarbij een priester in zijn kerk werd vermoord, reageerde ze: "Onze regering, dat zijn de echte terroristen."

Mediastorm

De berichten, die volgens Ibtissem uit de context waren getrokken, zorgden voor een storm op de sociale media. Ook de organisatie voor de slachtoffers van de aanslag in Nice, waarbij 86 mensen omkwamen, vond de commentaren "onaanvaardbaar" en vond dat het de verantwoordelijkheid was van TV-zender TF1, die The Voice uitzendt, om haar uit de show te zetten.

Nog voor de zender een beslissing kon nemen, kondigde Mennel Ibtissem zelf haar vertrek aan nadat ze zich voor de opmerkingen had verontschuldigd en had gesteld dat ze "uiteraard met de grootste stelligheid terrorisme veroordeelt."

Na haar beslissing publiceerde ze ook nog een video op haar officiële Facebookpagina waarin ze zegt dat ze zal blijven zingen en haar boodschap van vrede, liefde en tolerantie zal blijven verspreiden.