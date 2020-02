Franse moeder wurgt dochtertje (1) en gooit lichaam in container voor oude kleren KVDS

10 februari 2020

23u38

Bron: Le Parisien 6 De zoektocht naar een verdwenen meisje (1) in Frankrijk is op een drama geëindigd. Kleine Vanille werd zaterdag als vermist opgegeven en een dag later teruggevonden in een container voor oude kleren. Haar moeder (39) bekende dat ze het meisje verstikte. De vrouw zit in de cel.

De vreselijke feiten speelden zich af in Angers, 300 kilometer ten zuidwesten van Parijs. Moeder Nathalie S. verbleef er al een jaar in een opvanghuis voor zwangere en alleenstaande vrouwen. De vrouw kampte met psychische problemen en had enkele maanden geleden al geprobeerd om uit het leven te stappen. In het centrum kon ze haar dochtertje – dat bij de geboorte door een rechter in een pleeggezin was geplaatst – af en toe nog zien. Vrijdag verliet ze samen met Vanille rond 11 uur ‘s morgens het centrum. Ze moest om 17.30 uur terug zijn, maar daagde niet op.

Alarm

Toen ze de volgende dag nog altijd niet boven water was gekomen, werd alarm geslagen. De vrouw werd uiteindelijk zondagmorgen gelokaliseerd in een hotel in Nantes. Van Vanille was geen spoor, wat de speurders bijzonder ongerust maakte. Terecht zo bleek later.





Bij haar ondervraging gaf de vrouw toe dat ze haar dochter gedood had en ze leidde de speurders naar de plaats waar ze het lichaampje had gedumpt: in een kledingcontainer vlakbij waar ze woonde. Ze gaf verder geen uitleg over wat er precies gebeurd was.

Een wetsdokter ging ter plaatse om de doodsoorzaak te bepalen. Volgens het parket zou Vanille vrijdagmiddag al gestorven zijn, tussen 13 en 15 uur. De moeder zou haar dochter verstikt of gewurgd hebben. Daardoor werd de aanklacht van ‘ontvoering van een minderjarig familielid’ omgezet in ‘moord op een minderjarig familielid’. Moeder Nathalie S. is in hechtenis genomen.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn 1813 of op de website zelfmoord1813.be