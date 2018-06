Franse moeder vindt twee dochtertjes (4 en 6) dood in bed kg

11 juni 2018

12u07

Bron: Belga 0 Twee meisjes zijn zondagavond dood teruggevonden in hun bed, in een dienstwoning van een gendarmebrigade nabij het Franse Lyon. Dat meldt de politie. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

De twee meisjes van 6 en 4 jaar, gingen rusten in hun kamer. Toen hun moeder rond 18 uur ging kijken, vond zij hen dood in bed, aldus de gendarmerie. De brandweer probeerde de kinderen nog te reanimeren, maar zonder succes. De moeder is in shock opgenomen in het ziekenhuis.

De vader van de kinderen, een onderofficier van de brigade in Limonest, was zondag op verplaatsing voor een sporttest. Hij wordt, net als andere getuigen, verhoord door speurders.

Doodsoorzaak

Het parket van Lyon startte een onderzoek naar de doodsoorzaak. Vandaag gebeurt een autopsie op de lichamen. Sommige bronnen meldden aan de lokale pers dat het mogelijk om een vergiftiging door de moeder gaat. Zij en haar echtgenoot hadden plannen om te scheiden.

