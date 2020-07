Franse ministers beschuldigd van verkrachting en seksisme Frank Renout

07 juli 2020

21u31

Ze waren nog geen dag benoemd, of twee gloednieuwe Franse ministers raakten al in opspraak. Tegen de één is een aanklacht ingediend wegens verkrachting. De ander wordt verweten een seksist te zijn.

Gérald Darmanin is sinds maandag de nieuwe Franse minister van Binnenlandse Zaken. Vorige maand besloot het gerechtshof een onderzoek naar hem te heropenen rond een aanklacht van verkrachting.

In 2009 zou Darmanin een partijgenote van hem seksueel hebben lastig gevallen en verkracht. Zij vroeg hem om hulp na een veroordeling, hij wilde die hulp geven “in ruil voor seksuele diensten”, aldus de vrouw. President Macron zou geen moeite hebben met zijn benoeming als minister van Binnenlandse Zaken, omdat Darmanin niet officieel in staat van beschuldiging is gesteld.

Maandag benoemde Macron ook advocaat Eric Dupond-Moretti. Hij is de nieuwe minister van Justitie. “Dupond-Moretti pleitte in rechtszaken voor vrijspraak van verkrachters, pedocriminelen en pooiers”, hekelt Osez le Féminisme, een Franse feministische organisatie.

De advocaat zette sommige vrouwen in de #MeToo-discussie weg als “een stelletje gekken dat idiote beschuldigingen verspreidt”. In de beroemde rechtszaak rond de gevallen IMF-topman Dominique Strauss-Kahn die met andere mannen prostituees bezocht, had de advocaat het over “een stel vrienden die gewoon een leuke tijd wilden hebben”.

Ophef

Twee jaar geleden besloot de regering-Macron om mannen te beboeten die vrouwen op straat lastigvallen. “Daar heeft de overheid niets mee te maken”, zei Dupond-Moretti toen. “Ik ken een heel aardige oude dame die tegen mij zei: ‘ik vind het jammer dat ik niet meer wordt nagefloten’.”

In Frankrijk zorgen de twee benoemingen voor grote ophef. “Dit is een klap in het gezicht van iedereen die strijdt tegen seksueel geweld”, zei een socialistische (vrouwelijke) senator. In Parijs werd gedemonstreerd. “Hoe valt dit uit te leggen aan de 225.000 vrouwen die jaarlijks het slachtoffer zijn van geweld?”, bekritiseerde een politicus van de Groenen beide benoemingen.