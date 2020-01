Franse ministerraad keurt omstreden pensioenhervorming goed, betogers komen opnieuw op straat YV

24 januari 2020

15u29

Bron: Belga 1 Ondanks de aanhoudende protesten hebben de Franse ministers de pensioenhervorming toch goedgekeurd. Het voorstel moet wel nog naar het parlement, alvorens het in voege treedt. Duizenden mensen kwamen vandaag nog op straat in Parijs en andere Franse steden om te protesteren tegen de geplande pensioenhervormingen van de regering.

Frans president Macron beklemtoont “dat het een belangrijk moment van verduidelijking is”, aldus zijn woordvoerster Sibeth Ndiaye. Hij zou op de ministerraad ook zwaar uitgehaald hebben naar het geweld en de radicalisering van sommige betogers.

Volgens de bevoegde staatssecretaris Laurent Pietraszewski laat de tekst nog ruimte voor onderhandelingen. De gesprekken tussen vakbonden en werkgevers over een mogelijke verhoging van de pensioenleeftijd starten op 30 januari. “Ze hebben drie maanden de tijd om een akkoord te vinden over hoe het Franse pensioensysteem betaalbaar te houden tegen 2027", klonk het.

Aanhoudend protest

De betogingen en protesten tegen de pensioenhervorming zijn nu al weken aan de gang in Frankrijk. Volgens voorlopige cijfers van de politie gaat het in totaal over zo’n 111.000 betogers in heel Frankrijk. In Marseille ging het om 8.000 manifestanten, in Lyon waren het er 9.000.

Die cijfers liggen ver af van de schattingen van vakbond CGT, mede-organisator van de betogingen. Die zeiden dat vandaag 350.000 tot 400.000 betogers op straat kwamen in Parijs. Vakbondsbaas van de CGT, Philippe Martinez, heeft voor de komende week opnieuw nieuwe stakingen aangekondigd. Hij riep op tot drie dagen actie en een groot protest op 29 januari.

Door de betoging vandaag moest de Eiffeltoren vrijdag gesloten blijven. Gedurende de wekenlange staking bleven wel meerdere bezienswaardigheden gesloten. Ook het openbaar vervoer werd meermaals stilgelegd in december. Het protest begon op 5 december en duurt nu al meer dan een maand.

De betogers zijn tegen de plannen van Macron om een uniform pensioenstelsel op basis van puntene in te stellen. Voor bepaalde beroepscategorieën zoals de treinbestuurders betekent dat ze veel langer zullen moeten werken voor een volledig pensioen. Er is sprake van om de pensioenleeftijd voor iedereen op 64 jaar te leggen.

