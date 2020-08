Franse minister verdedigt recht op topless zonnebaden: “Vrijheid is kostbaar goed” Joeri Vlemings

26 augustus 2020

11u11

Bron: BBC 24 Ophef op het strand van Sainte-Marie-la-Mer bij Perpignan vorige week donderdag. Twee politieagenten vroegen aan drie dames die topless aan het zonnen waren om hun borsten te bedekken. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, verdedigde dinsdag de topless vrouwen op Twitter.

“Twee dames kregen een ongegrond verwijt over hun outfit op het strand. Vrijheid is een kostbaar goed. En het is normaal dat de politie haar fout erkent.” Zo luidde de tweet van de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, gisternamiddag. Hij verwarde waarschijnlijk het aantal terechtgewezen zonnebaadsters (drie) met dat van de optredende agenten (twee). Darmanin voegde er de tweet van de woordvoerster van de Gendarmerie Nationale, Maddy Scheurer, aan toe, waarin die stelt dat topless zonnebaden wel degelijk toegelaten is op het strand van Sainte-Marie-la-Mer. Met een knipoog, overigens: “Mij zal u altijd in uniform zien.” De woordvoerster weet het voorval aan “de onhandigheid van twee patrouillerende agenten die dachten dat ze correct handelden”, verwijzend naar een officieel communiqué van de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales dat op Facebook verscheen.

De agenten hadden gereageerd op de klacht van een gezin dat gegeneerd was over de blote borsten omdat ook hun kinderen op het strand aan het spelen waren. De gendarmes verzochten de drie vrouwen om hun bovenlichaam dan maar te bedekken voor de ogen van het kroost van de vakantiegangers, in de hoop zo alle partijen te verzoenen. “Geen enkel gemeentelijk decreet verbiedt deze praktijk in Sainte-Marie-la-Mer”, aldus nog het persbericht, waarmee de politie de kritiek online probeerde te counteren.

Gemeentebesturen kunnen zelf in Frankrijk regels over kledingdracht opleggen aan burgers, ook al is topless zonnebaden op zich niet verboden in het land. Vorig jaar bracht een enquête van VieHealthy nog aan het licht dat die topless praktijk in Frankrijk vandaag minder frequent is dan vroeger en ook minder in zwang is dan in andere Europese landen. Slechts 22 procent van de ondervraagde Françaises bleek het ooit te hebben gedaan, ten opzichte van 48 procent bij Spaanse en 34 procent bij Duitse dames. Frankrijk ging in het klassement wel het Verenigd Koninkrijk (19 procent) en Italië (15 procent) vooraf. Ons land werd niet opgenomen in de bevraging.

C’est sans fondement qu’il a été reproché à deux femmes leur tenue sur la plage.

La liberté est un bien précieux. Et il est normal que l’administration reconnaisse ses erreurs. #SainteMarielaMer https://t.co/eIWeOEBhBp Gérald DARMANIN(@ GDarmanin) link