Franse minister van Binnenlandse Zaken biedt ontslag aan, maar president Macron weigert

01 oktober 2018

23u27

Bron: Belga 0 Gérard Collomb, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, heeft vandaag zijn ontslag aangeboden aan president Emmanuel Macron, maar die heeft dat geweigerd.

Midden vorige maand kondigde Collomb aan dat hij de regering volgend jaar wil verlaten om deel te nemen aan de lokale verkiezingen in Lyon. Sindsdien luidt de roep om onmiddellijk ontslag alsmaar luider.

"Wegens de aanvallen tegen de minister nadat hij bekendmaakte dat hij kandidaat is voor het burgemeesterschap in Lyon, heeft de president zijn vertrouwen in hem herbevestigd en hem gevraagd om aan te blijven om zijn missie voor een veiliger Frankrijk af te maken", aldus het Elysée.



Minder dan een maand geleden stapte ook de minister van Milieu, Nicolas Hulot, al op uit de Franse regering.