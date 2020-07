Franse minister uitgemaakt voor "vuile verkrachter" tijdens herdenking vermoorde priester: elf arrestaties SPS

26 juli 2020

20u02

Bron: Belga 0 Tijdens een ceremonie ter nagedachtenis van de Franse priester Jacques Hamel, die in juli 2016 de keel werd doorgesneden door jihadisten in een kerk in het Normandische Saint-Etienne-du-Rouvray, is Frans minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin uitgemaakt voor "vuile verkrachter". Elf mensen werden vervolgens opgepakt.

"Vuile verkrachter! Darmanin, verkrachter! Vuile verkrachter!", zo werd door meerdere mensen gescandeerd terwijl de minister een eerbetoon aan het uitspreken was buiten de kerk in Saint-Etienne-du-Rouvray. De personen die "de minister hebben aangesproken, werden weggehaald", zo zei de prefectuur van Seine-Maritime.

"Elf personen werden opgepakt en verhoord, vier zitten in voorarrest voor smaad en ze hebben allemaal een bekeuring gehad voor een verboden manifestatie", aldus nog de prefectuur. Ze zijn "gekend voor hun banden met de 'gilets jaunes' en ultra-linkse bewegingen".

In 2017 werd Darmanin beschuldigd van verkrachting door een vrouw die een beroep op hem had gedaan om een rechtszaak te regelen in 2009, maar volgens de jurist zelf ging het om een relatie met wederzijdse toestemming. Sinds Darmanin begin deze maand door president Emmanuel Macron werd benoemd als minister van Binnenlandse Zaken, is er heel wat polemiek ontstaan over die beschuldigingen.