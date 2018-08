Franse minister stapt teleurgesteld op: "Ik stond alleen met standpunten over milieu" SVM HA

28 augustus 2018

09u05

Bron: Belga 0 De Franse minister van Ecologische Transitie Nicolas Hulot stapt op uit de regering. Dat heeft hij vanochtend aangekondigd op radio France inter. Volgens Hulot voelde hij zich binnen de regering eenzaam als het op milieuvraagstukken aankwam.

President Emmanuel Macron verliest daarmee één van zijn populairste regeringsleden. Hulot werd bij het grote publiek in Frankrijk bekend als presentator van het natuurprogramma 'Ushuaïa' op televisie. In 1990 richtte hij de Fondaton Ushuaïa op, die vijf jaar later zijn eigen naam zou gaan dragen. President Macron kon hem vorig jaar overtuigen om minister te worden in de regering van premier Edouard Philippe.

"Mezelf niet meer beliegen"

Volgens Hulot wilde hij zichzelf niet meer beliegen. "Ik wil niet de illusie geven dat mijn aanwezigheid binnen de regering betekent dat we die (milieu)vraagstukken aankunnen."

Hulot zei de beslissing gisterenavond te hebben genomen. Hij verwittigde noch president Macron noch eerste minister Philippe. "Ik weet dat dat niet zeer protocollair is", luidde het op France inter. Hulot had naar eigen zeggen schrik dat ze "nog eens" zouden proberen hem "af te raden" om ontslag te nemen.

Een regeringswoordvoerder heeft het gebrek aan "hoffelijkheid" betreurd van Hulot tegenover Macron.

"Schijtbroek"

Voormalig sekssymbool en dierenrechtenactiviste Brigitte Bardot noemde Hulot onlangs nog een "schijtbroek" en een "lafaard die tot niets dient". Met haar kritiek stond ze niet alleen. Hulot werd de laatste tijd steeds vaker verweten dat hij in zijn functie niets gedaan kreeg.