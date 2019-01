Franse minister roept gele hesjes op om te stoppen met betogen: “Boodschap is gehoord, we gaan actie ondernemen” SVM

14 januari 2019

11u33

Bron: Belga 0 De Franse minister van Onderwijs heeft de gele hesjes opgeroepen hun wekelijkse betogingen op zaterdag stop te zetten. “Hun boodschap is gehoord, we zijn bezig er iets constructiefs mee te doen", aldus Jean-Michel Blanquer op France Inter. "Vandaag hebben we niet langer nood aan deze betogingen. Wat vandaag echt belangrijk is, is een normale economische en sociale activiteit, en een democratisch debat."

Volgens Blanquer zijn zulke betogingen vaak "contraproductief”. Daarmee verwees hij naar het geweld waarmee de betogingen vaak gepaard gingen. "Er zijn veel mensen van goede wil die de straat op trekken, maar we kunnen niet elke keer vermijden dat er mensen zijn die ervan profiteren om geweld te gebruiken", meent Blanquer.

Brief aan de Fransen

Emmanuel Macron pakte gisteren uit met een ‘brief aan de Fransen’, daarmee wil hij het debat op gang trekken. De president roept de Fransen op om massaal te participeren. Hij zal naar eigen zeggen meteen rekening houden met de resultaten van de consultatie, nadat die is afgelopen op 15 maart. "Ik wil samen met jullie de boosheid omzetten in oplossingen", klinkt het.

De president wil het debat laten draaien rond 35 vragen over verschillende thema's, zoals de democratie, de ecologische transitie, de fiscaliteit en de immigratie. "Jullie voorstellen zullen ervoor zorgen dat we een nieuw contract kunnen opstellen voor de natie en dat we de acties van de overheid en het parlement kunnen structureren. Ook de positie van Frankrijk op Europees en internationaal niveau moet besproken worden", aldus Macron.

84.000 mensen

Vandaag zal premier Edouard Philippe meer uitleg geven over de praktische kant van dat debat. Deze voormiddag raakte al bekend dat regeringsleden Emmanuelle Wargon en Sébastien Lecornu van de partij zullen zijn. Wie het debat moet leiden, is nog onduidelijk.

Zaterdag kwamen in Frankrijk 84.000 mensen op straat om te protesteren tegen het hervormingsbeleid van Macron en tegen wat ze ervaren als een verminderde koopkracht. Het was al de negende zaterdag op rij dat er gemanifesteerd werd.