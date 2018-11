Franse minister over brandstofprotest: “Beweging van gele hesjes is totaal op drift geslagen” KVE

20 november 2018

09u27

Bron: Belga 0 De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner heeft uitgehaald naar de beweging van de gele hesjes, die in Frankrijk en Franstalig België protesteert tegen de hoge brandstofprijzen. "We zien vandaag dat een beweging, die zaterdag in een gemoedelijke sfeer begon, totaal op drift is geslagen", zei Castaner op France 2. "Men ziet een radicalisering met eisen die niet coherent zijn, die in alle richtingen gaan."

De acties gaan vandaag verder op de Franse autowegen en brandstofdepots. Er viel al één dode bij het protest, maar ook 528 gewonden onder wie 17 zwaargewonden.

Castaner verwees in het interview onder meer naar de drie agenten die gewond raakten toen ze met petanqueballen bekogeld werden, en de interventie die afgelopen nacht nodig was in een winkelcentrum in Langueux. Daar moesten de ordediensten mannen ontzetten "die ijzeren staven en molotovcocktails bij hadden".

“Identiteitscontroles en verbaliseringen”

"Het recht te betogen is niet het recht op blokkeren, niet het recht om ordediensten te verwonden", aldus nog Castaner. Hij waarschuwde dat er vandaag "identiteitscontroles en verbaliseringen" zullen zijn. Hij lanceerde een oproep aan "de vreedzame mensen, die meegesleurd worden door zij die radicaler zijn, om in een wettelijk kader te blijven".

Volgens een telling van het ministerie namen gisteren zowat 27.000 mensen deel aan de acties in Frankrijk. Zaterdag waren het er nog 290.000. Op de sociale media wordt opgeroepen om zaterdag Parijs te blokkeren.

Deze ochtend moesten de ordediensten traangas gebruiken in de Normandische stad Caen, om de gele hesjes aan de voornaamste blokkade van de stad te verdrijven. Vier van hen werden opgepakt.

