Franse minister onder vuur na media-onthullingen over medewerkster en copieuze diners KVE

11 juli 2019

13u19

Bron: Belga 0 De Franse minister van Ecologische Transitie François de Rugy ligt onder vuur. Hij heeft zijn kabinetsdirectrice Nicole Klein de laan uitgestuurd, na onthullingen over een vorm van sociale woning waarin ze jarenlang verbleef. De minister komt daarnaast nog in opspraak voor diners die hij zou hebben georganiseerd toen hij nog parlementsvoorzitter was én voor verbouwingswerken die tienduizenden euro's hebben gekost.

De onlinekrant Mediapart bracht gisteravond het bericht dat Nicole Klein sinds 2001 in een HLM-woning in Parijs woonde. HLM staat voor 'habitation à loyer modéré' - wonen aan een verlaagd tarief dus. Probleem bij Klein is dat ze de woning ook behield tussen 2006 en 2018, terwijl ze toen helemaal niet in de Franse hoofdstad woonde.

Klein kwam eind vorig jaar terecht op het kabinet van François de Rugy, die toen zelf pas enkele maanden voordien tot minister was benoemd. "Na ervan kennis te hebben genomen dat Nicole Klein sinds 2001 een HLM-woning in Parijs betrok, parallel met haar functie als prefect in verschillende posten in de provincie, heeft François de Rugy een einde gemaakt aan haar functie als kabinetsdirectrice", zegt het ministerie in een korte mededeling.

Aan de regionale krant Ouest-France verklaarde Klein gisteravond dat het uitdrukkelijk de wens van de minister was dat ze zou opstappen. Zelf wilde ze dat naar eigen zeggen niet. Klein benadrukt dat ze geregeld in de bewuste woning verbleef "toen ze tijdens het weekend terugkeerde naar Parijs", al geeft ze toe dat ze nalatig was geweest en dat het wel gemakkelijk uitkwam.

Volgens woordvoerster Aurore Bergé van La République en Marche (LREM), de partij van president Emmanuel Macron, was het vertrek van Klein onvermijdelijk geworden. "Ze woonde onterecht in een HLM terwijl zo veel Fransen wachten om zo'n woning te kunnen betrekken."

Copieuze diners

Maar de woning is niet de enige controverse rond minister de Rugy. Zo schreef Mediapart over copieuze diners die hij zou hebben georganiseerd toen hij nog voorzitter was van de Assemblée nationale. Vandaag deed het medium er nog een schepje bovenop door te wijzen op renovatiewerken die hij aan zijn ambtswoning liet uitvoeren voor 63.000 euro.

LREM-topman Stanislas Guerini stelde dat de deontologische instantie van het parlement zich over de zaak van de etentjes moet buigen. "Indien het om volledig private diners ging, dan moet hij ze terugbetalen. Het is niet normaal om geld van de Assemblée nationale te gebruiken voor privé-diners. Maar François de Rugy heeft aangegeven dat het diners waren voor zijn functie. In dat geval is het legitiem bepaalde personaliteiten te ontvangen", vindt Guerini.

De Rugy had zelf al ontkend dat het om etentjes onder vrienden ging, maar uitsluitend recepties omwille van zijn vertegenwoordigingsopdracht die gepaard ging met zijn voorzitterschap. De woordvoerster van de Franse regering heeft al aangegeven dat minister de Rugy nog steeds het vertrouwen geniet van president Macron.