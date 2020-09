Franse minister na mesaanval Parijs: "We zijn in oorlog met islamterreur" KVE

27 september 2020

10u41

Bron: Belga 0 De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft zondag verklaard dat Frankrijk "in oorlog is met de islamterreur", twee dagen na de mesaanval in Parijs aan de voormalige redactie van het satirische magazine Charlie Hebdo.



"De minister van Binnenlandse Zaken is er om de Fransen aan de realiteit te herinneren. We bevinden ons in een extreem kritieke situatie. We zijn in oorlog met de islamterreur, en misschien hadden we dit collectief een beetje achter ons gelaten", aldus de minister zondag tijdens een bezoek aan de synagoge van Boulogne-Billancourt, nabij Parijs.

Darmanin benadrukte dat "32 aanslagen" verijdeld werden de voorbije drie jaar in Frankrijk. "Dat is ongeveer een per maand.”

