Franse minister komt uit de kast HA

18 mei 2018

17u24

Bron: Libération, Reuters 2 De Franse minister van Digitalisering, Mounir Mahjoubi, heeft zich geout als homo. De 34-jarige politicus maakte zijn geaardheid bekend op Twitter.

L’homophobie est un mal qui ronge la Société, envahit les collèges et les lycées, contamine les familles et les amis perdus. Pire, elle hante les esprits des homosexuels, et nous oblige parfois, souvent, à nous adapter et mentir pour éviter la haine, pour vivre. #IDAHOBIT2018 Mounir Mahjoubi(@ mounir) link

Mahjoubi kwam vannacht uit de kast, naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, gisteren. "Homofobie is een ziekte die zich een weg vreet in de samenleving, scholen binnendringt en families vergiftigt. Erger nog, het achtervolgt ons. Het verplicht ons om ons aan te passen en te liegen om haat te vermijden of onze levens te kunnen leiden."

In een interview met Franceinfo zei de Franse minister vanochtend dat het niet zijn bedoeling was om onderwerp van nieuws te worden, "behalve als dat helpt in de strijd tegen homofobie". Mahjoubi hoopt dat hij met zijn coming-out anderen kan inspireren. "We mogen niet vergeten dat homofobie dagelijks gevolgen heeft, vooral voor jongeren." De politicus heeft naar eigen zeggen zelf ook al te maken gehad met homohaat.

Het homohuwelijk werd vijf jaar geleden gelegaliseerd in Frankrijk. Volgens de Franse homorechtenorganisatie SOS Homophobie is het aantal fysieke aanvallen tegen homo's met 15 procent gestegen tussen 2016 en 2017.