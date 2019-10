Franse minister erkent "fouten" in opvolging mogelijks geradicaliseerde dader steekpartij Parijs PVZ

06 oktober 2019

15u16

Bron: AFP 0 De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner geeft toe dat de dodelijke steekpartij in de politieprefectuur van Parijs op donderdag "fouten" heeft aangetoond in de opvolging van de aanvaller. De dader, een agent die een radicale versie van de islam zou hebben aangehangen, bracht vier van zijn collega's om het leven. Na de gewelddaad eiste de rechtse en extreemrechtse oppositie het ontslag van Castaner, maar hij sluit dat uit.

"Natuurlijk waren er fouten", aldus Castaner zondag op TF1, drie dagen na de dodelijke steekpartij door de 45-jarige medewerker van de inlichtingendirectie. De minister betreurde dat geen enkel signalement tot bij de autoriteiten was gekomen nadat de dader de aanslag op Charlie Hebdo in juli 2015 voor enkele collega's had gerechtvaardigd.

Volgens Castaner had een agent, die belast is met radicalisering, toen een ontmoeting met de collega's van de agent. Die vroeg hen of ze een administratief signalement wilden doen. "Ze zouden beslist hebben dat niet te doen", aldus de minister. Volgens hem liep het daar al mis.

De minister lag onder vuur omdat hij donderdag, enkele uren na de steekpartij, had gezegd dat de aanvaller "nooit gedragsproblemen" had vertoond. Zondag bevestigde hij nog eens dat er geen enkel signaal was verschenen in het administratief dossier van de man dat liet uitschijnen dat hij was geradicaliseerd. "Als er een signaal was geweest, hadden we dit misschien kunnen vermijden", aldus Castaner.

Hij hekelde ook het "politieke proces" dat is opgestart door zij die zijn ontslag eisen of zijn incompetentie uitroepen. Volgens Castaner is zijn ontslag niet aan de orde. Hij kreeg ook al de steun van premier Edouard Philippe, die in de krant JDD al zei alle vertrouwen in zijn minister te hebben.

Bekijk ook