Franse minister denkt aan quota op Spotify om meer Franstalige artiesten te laten horen

08 november 2019

Bron: AFP 0 De Franse minister van Cultuur Franck Riester denkt aan een verplichting voor streamingplatformen zoals Spotify of Deezer om Franstalige artiesten meer in de kijker te zetten. Franse radiozenders zijn immers al verplicht om quota te halen voor Franstalige muziek.

De radiozenders in Frankrijk willen gelijk behandeld worden en vragen een versoepeling van de regels. De streamingplatformen ontsnappen nu nog volledig aan regels rond quota voor Franstalige artiesten.

Volgens de in 1994 ingevoerde quota, moeten de Franse radiozenders op de belangrijkste uren van de dag minimum 40 procent Franstalige nummers uitzenden, waarvan minstens de helft nummers van nieuwe talenten of onlangs uitgebrachte liedjes.

De minister vindt die quota erg belangrijk. "Ze hebben resultaten opgeleverd, we zien dat er erg veel nieuwe Franse artiesten opkomen", zei Riester in een interview met radiozender Europe 1. "Het is echter niet logisch dat er een ongelijkheid is ontstaan tussen de radiozenders en de streamingplatformen. We zijn dus aan het werken aan maatregelen die de streamingplatformen ook verplichten om Franse content beter zichtbaar te maken." In de sector wordt bijvoorbeeld gepleit voor een hoger aandeel Franstalige liedjes in de playlists van de streamingplatformen.