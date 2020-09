Franse minister besmet met coronavirus kv

18 september 2020

22u17

Bron: ANP 0 De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire is besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. De bewindsman maakte vandaag bekend dat hij positief is getest maar vooralsnog geen ziekteverschijnselen heeft.

Le Maire gaat daarom door met zijn werkzaamheden, vanuit huis, liet hij later weten via Twitter. "Ik blijf zeven dagen in isolatie."

J’ai été testé positif à la COVID-19 ce soir. Je me suis immédiatement mis à l’isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l’isolement pendant 7 jours. Je continue à exercer mes fonctions. Bruno Le Maire(@ BrunoLeMaire) link