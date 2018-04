Franse miljardair Vincent Bolloré opgepakt voor omkopen buitenlandse overheidsfunctionarissen kg

24 april 2018

12u17

Bron: Belga 0 De Franse miljardair Vincent Bolloré is opgepakt in een zaak rond de concessie van twee containerterminals die door zijn groep worden beheerd in de Afrikaanse steden Lomé (Togo) en Conakry (Guinnee) . Dat meldt de krant Le Monde maandag. De zakenman wordt verdacht van "het omkopen van buitenlandse overheidsfunctionarissen", klinkt het.

Het gerecht vermoedt dat de directie van de groep Bolloré in 2010 haar communicatiefiliaal Havas heeft gebruikt om gemakkelijker tot bij de regeringen van Guinee en Togo te geraken. Ze deed dat door advies- en communicatieopdrachten aan een lagere prijs aan te bieden. Het doel was om de havenconcessies van de winstgevende containerterminals te verkrijgen.

Dinsdag werden naast Bolloré ook verschillende kaderleden van de groep opgepakt, aldus Le Monde.

De Guinese president Alpha Condé verklaarde in 2016 al aan Le Monde dat hij in 2011 voor Bolloré Africa Logistics had gekozen voor de concessie van de haven van Conakry en zo "de voorkeur had gegeven aan een vriend" die "aan alle voorwaarden van de aanbesteding voldeed".

In Frankrijk stapte Necotrans, een concurrent van Bolloré, naar het gerecht vanwege de toewijzing van het contract. Necotrans kreeg in 2008 de concessie, maar die werd drie jaar later in het voordeel van Bolloré verbroken.

In Togo kreeg Bolloré in 2009 de concessie van de containerterminal in handen, voor een periode van 35 jaar. Ook die beslissing werd door een concurrent aan de kaak gesteld.

De Bolloré-groep ontkent in een reactie formeel dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden binnen zijn Afrikaanse activiteiten.