Franse miljardair Bolloré in verdenking gesteld van corruptie IB

26 april 2018

03u36

Bron: Belga 1 In Frankrijk heeft een onderzoeksrechter de Franse miljardair Vincent Bolloré (66) in verdenking gesteld van het omkopen van buitenlandse overheidsfunctionarissen, medeplichtigheid aan misbruik van vertrouwen en schriftvervalsing en gebruik van valse stukken. Dat meldt het Franse persagentschap AFP op basis van bronnen binnen justitie.

Bolloré werd dinsdag opgepakt in het kader van een zaak rond de concessie van twee van de zestien containerterminals die door zijn groep worden beheerd in Lomé (Togo) en Conakry (Guinee). Het gerecht vermoedt dat de directie van de groep Bolloré in 2010 haar communicatiefiliaal Havas heeft gebruikt om gemakkelijker tot bij de regeringen van Guinee en Togo te geraken.

Ze deed dat door advies- en communicatieopdrachten aan een lagere prijs aan te bieden. Het doel was om de havenconcessies van de winstgevende containerterminals te verkrijgen.

Dinsdag werden naast Bolloré ook verschillende kaderleden van de groep opgepakt, onder wie ook directeur-generaal Gilles Alix. Ook tegen hem formuleerde de onderzoeksrechter woensdag dezelfde aanklachten als tegen Bolloré.

De Bolloré-groep ontkende dinsdag al in een reactie formeel dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden binnen zijn Afrikaanse activiteiten.