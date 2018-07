Franse 'Mamie jihad' krijgt in beroep 10 jaar cel avh

03 juli 2018

16u48

Bron: Belga 0 Christine Rivière, bijgenaamd "Mamie jihad", is vandaag in Parijs tot een gevangenisstraf van tien jaar veroordeeld wegens bendevorming met terroristisch oogmerk en financiering van terrorisme. Ze is de moeder van een Franse jihadist die het tot "emir" schopte in Syrië. Ze reisde zelf drie keer naar Syrië.

Het hof van beroep van Parijs bevestigde de maximumstraf die in oktober 2017 tegen deze 52-jarige vrouw werd uitgesproken. Ze kan ten vroegste onder voorwaarden of gedeeltelijk vrijkomen nadat ze twee derde van haar straf heeft uitgezeten. De rechters in beroep veroordeelden haar ook voor het (laten) overbrengen "van fondsen of goederen bestemd voor strijders in Syrië".

Christine Rivière is de moeder van Tyler Vilus, een Franse strijder die snel opklom in de jihadistische hiërarchie. Ze werd op 2 juli 2014 opgepakt toen ze op het punt stond weer naar Syrië te vertrekken. Tyler Vilus werd in Turkije opgepakt en in 2015 aan Frankrijk uitgeleverd.