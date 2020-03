Franse luchtmacht vliegt coronapatiënten Haut-Rhin naar Bordeaux mvdb

21 maart 2020

21u58

Bron: ANP 0 Het zwaar door het coronavirus getroffen Franse departement Haut-Rhin heeft de maatregelen die mensen thuis moeten houden, verscherpt. Volgens de autoriteiten worden de door Parijs afgekondigde beperkingen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, niet nageleefd. Op fiets- of wandelpaden, in parken, sportvelden en speelplaatsen zijn veel mensen op de been.

Daarom zijn die plaatsen nu allemaal tot verboden gebied verklaard. Ook wielrenners en joggers moeten er wegblijven. De maatregel is in ieder geval tot 15 april van kracht in het departement. In de nationale voorschriften mogen mensen naar buiten als ze individueel gaan sporten.

De gezondheidszorg in het departement kan de stroom coronapatiënten niet aan. De luchtmacht haalt daarom zaterdag opnieuw patiënten op. Ze worden van Mulhouse naar Bordeaux gevlogen, melden Franse media. Het leger bouwt in Mulhouse een militair noodhospitaal op het parkeerterrein van een door patiënten overspoeld ziekenhuis.

In het noordoosten van Frankrijk liggen 1550 coronapatiënten in het ziekenhuis. Alleen de regio Parijs is zwaarder getroffen door het virus. Frankrijk heeft meer dan 12.500 besmettingen geregistreerd. 562 patiënten zijn overleden, waarvan 112 in de afgelopen 24 uur. Maandag beslist de Franse regering over een mogelijke uitbreiding van de lockdownmaatregelen om het coronavirus in te dijken.

