Franse luchtmacht bombardeert gewapende colonne in Tsjaad

04 februari 2019

17u53

Bron: afp 0 Franse Mirages hebben gisteren in het noorden van Tsjaad een colonne van 40 pickups gebombardeerd die vanuit Libië het land was binnengetrokken. Dat gebeurde in steun van het Tsjadische leger. Dat heeft het Franse leger meegedeeld.

De colonne was er één van de Union des forces de la résistance (UFR), zo meldt de woordvoerder van de groepering, Youssouf Hamid, vanuit Libreville.

Hij betreurt naar eigen zeggen de "gevaarlijke bocht" die Frankrijk genomen heeft door militair tussen te komen in "interne zaken".

Parijs laat weten dat de interventie van de Mirages "nodig was om de vijandelijke voortgang van de colonne tegen te houden, die diep in Tsjadisch territorium geïnfiltreerd was".

De woordvoerder van het Tsjadische leger laat dan weer weten dat "de colonne van terroristen en huurmoordenaars geneutraliseerd werd".