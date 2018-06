Franse landbouwers blokkeren olieraffinaderijen uit protest tegen import Aziatische palmolie IB

11 juni 2018

01u53

Bron: Belga 0 Franse landbouwers hebben zondag geprotesteerd tegen een plan om palmolie te importeren. Ze begonnen een blokkade van olieraffinaderijen en brandstofopslagplaatsen, melden lokale media, op basis van landbouwersvakbond FNSEA.

De landbouwers zijn gekant tegen de import van palmolie uit Azië, waarmee biobrandstof moet gemaakt worden. Lokale landbouwers kunnen de grondstoffen leveren voor zonnebloem- en koolzaadolie, maar die zijn duurder.

Onder meer een brandstofdepot in Vatry, ten zuiden van Reims, werd zondag laat geblokkeerd. De protesten zouden nog aanhouden tot woensdag.

Ook vanuit ecologisch standpunt is de import van palmolie overigens niet onomstreden. De productie in Azië leidt tot ontbossing, wat de biodiversiteit in het gedrang brengt.