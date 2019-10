Franse kustwacht redt 31 migranten die Kanaal wilden oversteken SVM

04 oktober 2019

13u20

Bron: Belga 0 De Franse kustwacht heeft zo'n dertig migranten op de Noordzee gered die vorige nacht in twee opblaasbare bootjes het Kanaal naar Engeland probeerden over te steken. Dat maakte de Maritieme Prefectuur vandaag bekend.

De 31 migranten -onder wie een tiener en vier kinderen- namen contact op met de hulpdiensten nadat ze in moeilijkheden gekomen waren. Ze werden rond 7 uur 's morgens op ongeveer 16 kilometer van Grevelingen gered en terug naar de kust gebracht. Verschillende mensen zouden onderkoeld zijn geweest.

Volgens de Maritieme Prefectuur was de zee zeer ruw. Toen de reddingswerkers ter plaatse kwamen, was een van de opblaasbare boten al lek geraakt. Na de reddingsoperatie is die ook gezonken.

Door de nakende brexit zijn de oversteekpogingen op het Kanaal sinds eind 2018 toegenomen. Nochtans zijn er heel wat gevaren, denk maar aan de sterke stroming, de koude temperaturen en het drukke zeeverkeer.