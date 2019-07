Franse komiek Dieudonné veroordeeld tot drie jaar cel wegens belastingontduiking en witwassen van geld SVM

05 juli 2019

17u04

Bron: Belga 0 Een Parijse rechtbank heeft de controversiële Franse komiek Diedonné M'bala M'bala veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf -waarvan één jaar voorwaardelijk- voor onder meer belastingontduiking en het witwassen van geld. Dat melden meerdere Franse media.

Dieudonné werd veroordeeld voor sociale fraude bij zijn onderneming, witwassen, belastingfraude en het niet betalen van schadevergoedingen aan antiracistische verenigingen. Het gaat over misdrijven die werden gepleegd tussen 2009 en 2014.

De rechter veroordeelde ook zijn partner Noémie Montagne als bedrijfsleidster van hun bedrijf. Zij kreeg achttien maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De advocaat van Montagne liet al weten in beroep te gaan.

Cash geld in beslag genomen

Het koppel mag tien jaar lang geen bedrijf runnen en de rechtbank nam ook grote sommen cash geld in beslag die tijdens het onderzoek naar boven gekomen waren. ‘Les Productions de la Plume’ kreeg daarnaast een boete van 50.000 euro wegens belastingontduiking.

Tijdens het hele proces, dat plaatsvond tussen eind maart en begin april, wilde de 53-jarige komiek alleen maar kwijt dat hij onschuldig is. In het verleden kwam Dieudonné al vaak in opspraak, onder andere voor antisemitische uitspraken en verheerlijking van terreur.