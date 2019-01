Franse kardinaal staat terecht omdat hij kindermisbruik van priester toedekte: “Ik heb nooit iets willen verbergen” TVC

07 januari 2019

17u49

Bron: Belga 0 "Ik heb deze gruwelijke feiten niet willen toedekken", zo verweerde de Franse kardinaal Philippe Barbarin (68) zich maandag voor de correctionele rechtbank van Lyon waar hij terecht staat, samen met vijf andere personen, voor het niet aangeven van gevallen van seksuele geweldpleging.

De zaak barstte drie jaar geleden los. De aartsbisschop van Lyon ontkende meteen de feiten die hem ten laste werden gelegd, en wilde hooguit toegeven dat hij misschien beoordelingsfouten had gemaakt.

"Ik heb in het verleden misschien niet altijd de beste en de meest geschikte woorden gebruikt", zei hij maandag op de eerste dag van zijn proces.

De feiten gaan over het misbruik van priester Bernard Preynat tussen 1986 en 1991. Die vergreep zich toen aan jonge scoutsleden uit de streek. In 2016 was de zaak zonder gevolg geklasseerd, maar de slachtoffers spanden een nieuwe zaak aan tegen de kardinaal en vijf andere medewerkers van zijn bisdom. De klagers verwijten Barbarin, dat hij de priester in functie heeft gehouden tot in 2015 terwijl er aanwijzingen waren dat hij al vele jaren minderjarigen had misbruikt.

Een van de slachtoffers, Alexandre Dussot Hezez, zei aan France Info "dat we eindelijke de waarheid zullen te horen krijgen over het mechanisme van het verzwijgen”.

De verdediging lijkt het vooral op procedurefouten te gaan spelen - een advocaat had het over een "showproces” - en de vroegere secretaris van de kardinaal Pierre Durieux, die samen met de prelaat en vier andere terecht staat, spreekt van een "heksenjacht".