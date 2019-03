Franse kardinaal krijgt celstraf met uitstel omdat hij seksueel misbruik van priester verzweeg kg

07 maart 2019

11u21

Bron: Belga, ANP 2 De Franse kardinaal Philippe Barbarin (68) is vanochtend door de correctionele rechtbank van Lyon veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel, omdat hij het seksuele misbruik van een minderjarige door een priester in zijn bisdom niet aanklaagde. Zijn advocaten kondigden onmiddellijk aan in beroep te zullen gaan.

De rechtbankvoorzitter verklaarde de kardinaal, die niet aanwezig was, "schuldig aan het niet-aanklagen van misbruik" van minderjarigen. Barbarin zou op de hoogte zijn geweest van het seksueel misbruik door priester Bernard Preynat. Die zou tussen 1986 en 1991 in totaal een zeventigtal scoutskinderen in de streek hebben aangerand.



De kardinaal heeft echter nooit alarm geslagen en de priester bleef in functie tot 2015. Toen werd hij door Barbarin uit zijn ambt ontzet, maar dat was pas nadat slachtoffers naar het gerecht waren gestapt. De kardinaal verklaarde eerder dat hij pas in 2014 van de feiten op de hoogte was, toen een slachtoffer hem in vertrouwen nam.



Barbarin stond samen met vijf gewezen medewerkers van het aartsbisdom Lyon terecht. Zij werden niet veroordeeld, omdat de rechtbank oordeelde dat voor hen de feiten niet bewezen of verjaard waren.

In beroep

De verdediging van Barbarin toonde zich na de uitspraak strijdvaardig. “De motivering van de rechtbank overtuigt mij niet, dus we zullen deze beslissing met alle gepaste wettelijke middelen aanvechten”, zei advocaat Jean-Felix Luciani.



Francois Devaux, mede-oprichter van slachtoffersvereniging La Parole libérée die de zaak aanspande, noemde het vonnis “een grote overwinning voor de bescherming van de jeugd”.

Bekijk ook: