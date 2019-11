Franse kandidaat-eurocommissaris Breton verkoopt al zijn aandelen PVZ

08 november 2019

13u48

Bron: Belga, AFP 0 Thierry Breton, de vroegere topman van IT-gigant Atos, heeft zijn hele aandelenportefeuille verkocht om elke mogelijke belangenvermenging als eurocommissaris te vermijden. Dat heeft de woordvoerder van de toekomstig Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vrijdag bevestigd.

Breton stond elf jaar aan het hoofd van Atos. De Fransman nam op 1 november afscheid van de onderneming om toe te treden tot de Europese Commissie van von der Leyen. In zijn financiële belangenverklaring aan het Europees Parlement heeft Breton nu aangegeven dat hij al zijn aandelen van de hand heeft gedaan. De kandidaat-eurocommissaris heeft ook geen bedrijfsmandaten meer. In het verleden zetelde hij onder meer in de raden van bestuur van Carrefour, Worldline en een Frans filiaal van Bank of America.

Breton "wenste radicaal te zijn in de preventie van mogelijke belangenconflicten", zei de woordvoerder vrijdag. Met von der Leyen is ook afgesproken dat Breton zijn handen zal afhouden van alle financiële beslissingen van de Commissie die betrekking hebben op Atos of één van zijn dochters, zoals de toekenning van contracten of subsidies. "Hij heeft alle maatregelen genomen die nodig zijn om in vertrouwen te kunnen samenwerken met de Europarlementsleden", verzekerde de zegsman.

Volgens de Franse toezichthouder AMF beschikte Breton over meer dan een half miljoen aandelen van Atos en meer dan 100.000 aandelen van Worldline. Samen vertegenwoordigen die momenteel een brutowaarde van een slordige 45 miljoen euro. Volgens zijn entourage zal hij wel 62 procent belastingen moeten betalen op de verkoop.

Europese Commissie

De Franse president Emmanuel Macron heeft Breton voorgedragen als vervanger voor Sylvie Goulard, de oud-minister van Defensie die vorige maand werd afgewezen door het Europees Parlement. Bij het dagelijks bestuur van de Europese Unie krijgt Breton de bevoegdheid over de interne markt, het industrieel beleid, digitalisering, ruimtevaart en defensie. Die omvangrijke portefeuille omvat onder meer kunstmatige intelligentie, supercomputers en cyberveiligheid. Dat zijn domeinen waarop ook Atos actief is.

Volgende week dinsdag buigt de juridische commissie van het Europees Parlement zich over de belangenverklaring van Breton. Op donderdag volgt de hoorzitting met de Fransman. Von der Leyen hoopt met haar Commissie op 1 december aan de slag te kunnen. Dat kan pas als het Europees Parlement de voltallige bestuursploeg van de Duitse het vertrouwen heeft geschonken.