Franse justitie onderzoekt pedofiliezaak waarbij drie kinderen jarenlang misbruikt werden door familieleden

08 maart 2019

In het Franse Isère heeft de justitie zeven mensen in verdenking gesteld van verkrachting en seksuele aanranding van drie kinderen. Nadat één van de slachtoffertjes zijn hart luchtte bij naaste familieleden kwamen de gruwelijke feiten aan het licht. Dat bevestigt procureur Eric Vaillant van Grenoble.

De moeder, stiefvader, oom en grootmoeder van de drie kinderen (twee meisjes van 4 en 7 jaar en hun halfbroertje van 10 jaar) zijn in voorlopige hechtenis genomen. Ze zijn in verdenking gesteld voor een hele reeks misdrijven, waaronder verkrachting.



Drie anderen, over wiens identiteit het parket niet communiceerde, zijn in verdenking gesteld voor “gelijkaardige feiten” en staan onder toezicht van het gerecht. Contact met de slachtoffers, andere daders of medeplichtigen is daarbij ten strengste verboden. Vermoedelijk woonden ze in dezelfde omgeving als de ouders van de kinderen, een achtergestelde buurt in de Franse gemeente Bourgoin-Jallieu. De verdachten zijn 30 tot 64 jaar oud.

De feiten speelden zich af vanaf de zomer van 2016, nadat de moeder van de kinderen ging samenwonen met haar nieuwe vriend. Pas twee jaar later, in september 2018, vertrouwde de jongen van 10 jaar enkele volwassenen toe dat de kinderen vreemde dingen moesten doen bij hun familieleden. Hij vertelde dat zijn zusjes ook het slachtoffer waren van seksueel geweld.

Al snel bleek dat de kinderen misbruikt werden door hun moeder, stiefvader alsook door andere familieleden. Gealarmeerd door de verhalen, verwittigden de familieleden de sociale bijstand die de kinderen bij hun moeder weghaalde.

Op 25 oktober startte een gerechtelijk onderzoek.