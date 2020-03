Franse Julie (16) overleden aan coronavirus: “We moeten ophouden te geloven dat dit alleen de ouderen treft” Karen Van Eyken

27 maart 2020

12u22

Bron: Le Parisien, BFM-TV 624 Julie hield van dansen, zingen en iedereen aan het lachen maken. Ze droomde ervan om later evenementen te organiseren. Maar de Française zal haar dromen niet kunnen najagen. In de nacht van dinsdag op woensdag is ze bezweken aan het coronavirus. Ze had geen onderliggende gezondheidsproblemen. Haar plotse dood schokt Frankrijk. Julie zal altijd zestien blijven.

Het coronavirus kan iedereen treffen. Dat bewijst het hartverscheurende verhaal van deze Franse tiener. Het was Jérôme Salomon, de hoogste gezondheidsfunctionaris van Frankrijk, die de dood van het 16-jarige meisje uit het departement Essonne, ten zuiden van Parijs, donderdag bekendmaakte. Ze is de jongste Franse vrouw en eerste minderjarige patiënt in Frankrijk die is bezweken aan Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus.

Opgestoken duim

Het begon nochtans allemaal vrij onschuldig. Een week geleden kreeg Julie milde klachten. “Het begon met een hoestje”, vertelde haar moeder Sabine aan het Franse persbureau AFP. Die hoest probeerde ze te behandelen met siroop en kruiden. Julie had geen onderliggende medische problemen. Haar oudere zus Manon legde aan Le Parisien uit met welke duizelingwekkende snelheid haar situatie verslechterde.

De dokter stak nog zijn duim op om te zeggen dat alles goed was Mama Sabine

Tijdens het weekend werd haar toestand erger. Ze hoestte ook slijm op en kreeg last van ademnood. Maandag kreeg ze erge hoestbuien. Sabine ging met haar dochter naar de dokter. En vandaar ging het naar het ziekenhuis van Longjumeau. De arts nam een test af. Ze werden aanvankelijk gerustgesteld. “De dokter stak zijn duim op om te zeggen dat alles goed was”, aldus Manon. Julie mocht weer naar huis. Maar daar kreeg ze nauwelijks nog adem.

Niet besmet

Ze werd dinsdag in allerijl overgebracht naar het Necker-ziekenhuis in Parijs. Daar ging het meteen naar de intensive care. Uit twee tests bleek dat ze niet besmet was met het coronavirus.

Maar ‘s avonds kwam er een onrustwekkend telefoontje. Het resultaat van de eerste test, die was afgenomen in het ziekenhuis van Longjumeau, was binnen en die was wél positief. “We geloofden het eerst niet. We probeerden onszelf voor te houden dat ze ongelijk hadden”, zei mama Sabine. “En waarom kwam dat resultaat zo laat?” Ondertussen ging Julie snel achteruit.

Niemand is onoverwinnelijk Zus Manon

“We moeten ophouden te geloven dat dit alleen de ouderen treft. Niemand is onoverwinnelijk”, waarschuwde Manon, die ook vertelde dat haar zus werd geïntubeerd en aan de beademingsapparatuur gelegd. Vlak na middernacht kreeg mama Sabine telefoon: “U moet onmiddellijk komen”. Het was toen dat de vrouw helemaal in paniek raakte.

Te laat

Sabine kwam rond 1 uur ’s nachts aan in het ziekenhuis, maar het was al te laat. De longen van Julie hadden het begeven. Ze was overleden. Volgens Manon hebben de artsen “alles gedaan wat ze konden” om haar zus te redden, maar het heeft niet mogen zijn. Julie had nochtans geen onderliggende problemen. “We zullen nooit een antwoord krijgen, het is ondraaglijk”, vertelde mama Sabine.

Ze deed zowat alles graag, behalve niets doen Een vriend

Julie was gepassioneerd door muziek. Ze hield van dansen en zingen, en mensen aan het lachen maken. “Ze deed zowat alles graag, behalve niets doen”, vertelde een van haar vrienden. Later wilde ze evenementen organiseren.

De ouders van leerlingen van de middelbare school waar Julie les volgde, zijn woensdagmiddag via e-mail op de hoogte zijn gesteld van haar overlijden. De ouders vragen om psychologische ondersteuning voor hun kinderen. “Net als anderen heeft mijn dochter sinds dit vreselijke nieuws erg slecht geslapen. Het is absoluut essentieel dat iedereen psychologisch kan worden ondersteund, anders gaan ze hieraan ten onder”, verklaarde een moeder.

Begrafenis

Slechts tien mensen zullen de begrafenis van het meisje kunnen bijwonen, die aanstaande maandag zal plaatsvinden. De vrienden van Julie zullen moeten wachten tot na het einde van de quarantainemaatregelen om haar de laatste eer te kunnen bewijzen.

Haar overlijden toont aan dat het virus ook jongeren kan treffen, al blijft een fatale afloop in die leeftijdscategorie erg uitzonderlijk. Dat benadrukte ook gezondheidsfunctionaris Jérôme Salomon tijdens zijn briefing donderdag. “De dood van een tiener blijft een uitzonderlijk geval”, zo zei hij. Volgens hem is dit “belangrijke informatie omdat (...) ernstige vormen bij jongeren uiterst zeldzaam zijn”.

Wereldwijd is meer dan 80 procent van de doden ouder dan 65. Volgens de meest recente cijfers van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, is zelfs meer dan 90 procent van de dodelijke coronaslachtoffers in België ouder dan 65. Bijna 4 op tien is ouder dan 85. In ons land is nog niemand jonger dan 25 jaar aan het coronavirus gestorven.

Lees ook:

“We hebben de snelheid onderschat”: alles wat we nu echt weten (en wat nog niet) over Covid-19 (+)

Britse Chloe was “perfect gezond” en is toch bezweken aan coronavirus

Meer over Julie

gezondheid

samenleving

Sabine