Franse journalisten pochten in online mannenclubje over pesten en stalking van vrouwelijke collega’s Bob van Huet

12 februari 2019

21u36

Bron: AD.nl 0 Franse journalisten worstelen met een #metooschandaal in eigen gelederen. Een groep vooraanstaande mannelijke journalisten blijkt gedurende jaren anonieme, seksistische aanvallen te hebben gelanceerd op vrouwelijke collega’s en feministen.

Een dertigtal mannen, voornamelijk dertigers, stalkten vrouwen vanuit fake-accounts en deden daarvan verslag in hun geheim clubje, de ‘Ligue du LOL’, vrij vertaald als de' Liga van de Lachers’. De Engelse afkorting ‘LOL’ staat in het Engels voor ‘Laughing Out Loud’, wat in het Nederlands zoveel betekent als ‘(ik) lach hardop’.

Zogenaamd lollige en plagerige tweets en posts ontaardden al snel in gerichte lastercampagnes. Niet alleen vrouwen, maar ook homo’s en niet-blanken kregen de volle laag. Tussen 2009 en 2012 was de groep het actiefst.

Porno

Het anonieme verbond stuurde bijvoorbeeld gefotoshopte pornografische beelden rond van vrouwelijke collega’s, stuurde seksuele geruchten de wereld in over een zogenaamd gecastreerde partner van een bekende journaliste, bedreigde feministes met verkrachting en liet zelfs een nietsvermoedende journaliste solliciteren op een baan die helemaal niet bestond. Dat sollicitatiegesprek werd opgenomen en met veel leedvermaak door de groep gedeeld.

De linkse Franse krant Libération bracht de zaak vandaag naar buiten. Extra pijnlijk is dat na onderzoek van de krant bleek dat ook twee eigen medewerkers bij het seksistische cyberpesten betrokken zijn. Beide mannen zijn inmiddels door hoofdredacteur Laurent Joffrin op non-actief gesteld en riskeren nu ontslag. “Het zijn lafaards die niet eens een tiende van wat ze op Facebook posten, durven uit te spreken in het bijzijn van de persoon over wie het gaat”, aldus Joffrin in een commentaar.

'Losers’

De Franse IT-minister Mounir Mahjoubi noemt de mannen achter de besloten Facebookclub ‘losers’. “Journalisten met macht die anderen belachelijk maken. Behalve dan dat hun grappen deze mensen echt raakten”, aldus de minister. Een van de vrouwen die digitaal werd gestalkt zou zelfmoord hebben overwogen, een andere verliet de journalistiek. Veel vrouwen klaagden dat ze zich minderwaardig voelden na herhaalde aanvallen vanuit de groep. Journaliste Nora Bouazzouni was jarenlang slachtoffer. “Alsof ze zich in me hadden vastgebeten. Ik werd gestalkt, beledigd, er kwamen fotomontages en anonieme beledigingen.”

Vrees

Sommige vrouwelijke journalisten wisten wel door wie ze werden belaagd, maar waren bang om daarover aan de bel te trekken, uit vrees hun baan te verliezen. Nu worden de ‘cyberpesters’ een voor een ontmaskerd in de sociale media. De organisator van de Facebookgroep heeft zijn spijt betuigd, net als veel kompanen. De door Libération aan de dijk gezette Vincent Glad - tevens de oprichter van de ‘Ligue du LOL’ - zei in een lang excuus op Twitter dat het clubje “een monster had gecreëerd dat was ontsnapt”. Volgens Glad was het nooit de bedoeling geweest om vrouwen te stalken. Het was uit de hand gelopen humor die “problematisch werd zonder dat we het ons realiseerden”. Glad zegt dat hij zich nooit had gerealiseerd dat hij het leven van de slachtoffers “tot een hel” maakte.

Een dertigtal vooraanstaande Franse journalisten hield het beledigende circus aan de gang. Een aantal verliet de club na verloop van tijd. Zes van hen zijn door hun werkgevers ontslagen of geschorst sinds de zaak aan het licht kwam.