Franse journalisten boycotten protest ‘gele hesjes’ en brengen één dag geen verslag uit AW

07 januari 2019

21u05

Bron: Le Monde 0 Nadat enkele journalisten afgelopen weekend nogmaals onder handen werden genomen door enkele agressieve ‘gele hesjes’ in Parijs en andere steden in Frankrijk, weigerden Franse journalisten vandaag over het thema te schrijven.

“Journalisten aanvallen tijdens een protest gaat verder dan wat we in een democratie kunnen aanvaarden”, aldus François Pitrel, voorzitter van de Franse journalistenvereniging SDJ. “Het geweld houdt al enkele weken aan en het stopt niet bij dreigementen.”



Zo moest een team journalisten van de Franse nieuwszender BFMTV zaterdag nog vluchten voor gewelddadige protestanten. “Ze wilden hen lynchen”, beweert Pitrel. “Als ze geen bewakingsagenten bij zich hadden, zouden ze waarschijnlijk in het ziekenhuis zijn beland.” Diezelfde dag raakte een journalist lichtgewond op de Champs-Elysées in Parijs. Protestanten hadden opgemerkt dat hij journalist was waarna ze vuurwerk in zijn richting afvuurden.

Boycot

Nieuwszender BFMTV besloot daarop om vandaag helemaal geen verslag uit te brengen over de ‘gele hesjes’. Na een interne vergadering over de veiligheidsvoorwaarden besloten de reporters gezamenlijk om het protest te boycotten, voor één dag althans. Van de verslaggevers wordt verwacht dat ze hun werk in de loop van de week terug hervatten.

“Gezien wat er afgelopen weekend en de laatste weken gebeurd is, is hun beslissing begrijpelijk”, aldus Hervé Béroud, CEO van BFMTV.

Gewelddadig protest

Afgelopen weekend voerden de Franse ‘gele hesjes’ voor een achtste keer protest, en het ging er zelden geweldloos aan toe. Zo gingen afgelopen weekend ook twee filmpjes viraal waarop duidelijk te zien is hoe een van de protestanten politieagenten hardhandig aanpakt. Het ging daarbij om een 37-jarige oud-bokser. Hij gaf zichzelf twee dagen na het protest op zaterdag aan bij de politie.

