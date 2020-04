Franse journalist blundert tijdens live-uitzending van Chinese herdenkingsdienst voor coronaslachtoffers en noemt hen Pokémons AW

04 april 2020

18u18

Bron: ANP 0 De Franse nieuwszender BFMTV is diep door het stof gegaan na een foute opmerking van journalist Emmanuel Lechypre. Tijdens een live-uitzending van een Chinese herdenkingsdienst van coronaslachtoffers zei hij dat "er Pokémons werden begraven". Lechypre had niet door dat zijn microfoon nog aanstond.

Op sociale media werd de journalist vervolgens door het slijk gehaald en onder meer "schokkend ongevoelig" genoemd. Sommigen eisen zijn ontslag en anderen wijzen Lechypre erop dat Pokémon niet Chinees is, maar werd bedacht in Japan.



Lechypre heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. "Ik stond mezelf toe iets totaal ongepast te zeggen", zei hij. "Ik dacht dat de microfoons uitstonden. Het spijt me heel erg." Ook BFMTV zelf heeft verontschuldigingen aangeboden. Onduidelijk is of de nieuwszender de journalist straft.

De Chinese herdenkingsdienst, waar BFMTV live verslag van deed, werd geleid door de Chinese president Xi Jinping. Het hele land stond stil bij de slachtoffers van het coronavirus. Zo werd het openbaar vervoer enkele minuten stilgelegd en wachtten automobilisten langs de kant van de weg.

Ce matin sur BFM TV je me suis permis une remarque totalement déplacée pendant la diffusion d’un hommage aux victimes du virus en Chine. Ces propos inappropriés ont été diffusés à l’antenne alors que je pensais les micros fermés. Je tiens sincèrement à m’en excuser. Emmanuel Lechypre(@ Manu_Lechypre) link