Franse jongen (12) vestigt nieuw record bij oversteek Kanaal in zeilbootje

28 juni 2018

02u29

Bron: AD, ouest-france.fr 0 De Franse Tom Goron (12) uit de Franse plaats Saint-Melo is erin geslaagd om in 14 uur en 20 minuten met een kleine Optimist-zeilboot het Kanaal over te steken. Hij brak hiermee het oude record, dat in 2016 werd gevestigd door zijn landgenote Violet Dorange (15).

Dorange was destijds de eerste zeiler die in een Optimist de oversteek succesvol maakte, en deed 14 uur, 56 minuten en 47 seconden over de tocht.

Goron werd tijdens de oversteek van het Engelse eiland Wright naar de Franse havenstad Cherbourg begeleid door zijn vader, die de hele overtocht naast hem vaarde.

"Ik ben blij, maar ik besef het nog niet helemaal", zei de jongen na afloop. "Ik had het Kanaal nog nooit overgestoken." Goron moest zijn vertrek met 24 uur uitstellen wegens weersomstandigheden, voordat hij daadwerkelijk kon vertrekken.