Franse jogster (19) steekt nietsvermoedend grens VS over vanuit Canada: twee weken detentiecentrum lva

23 juni 2018

01u37

Bron: The Guardian 0 De avondlijke jogsessie van de Franse Cedella Roman op een strand in de buurt van het Canadese Vancouver is uitgemond in een verblijf van twee weken in een Amerikaans detentiecentrum. De 19-jarige Roman had per ongeluk de grens met de VS overgestoken en werd daarop aangehouden door Amerikaanse grenswachters.

Cedella Roman, die de Franse nationaliteit heeft, was in mei dit jaar op bezoek bij haar moeder in Canada en studeerde daar Engels. Op een avond reden ze naar White Rock, een kustplaats vlakbij de Amerikaanse grens, op ongeveer een uurtje rijden van Vancouver. In de vroege avond ging Roman joggen en stak al lopend per ongeluk de Amerikaanse grens over. Daar werd ze tegengehouden door twee agenten van de grenspolitie.

"Een agent hield me tegen en zei dat ik illegaal de grens was overgestoken", zei Roman aan Radio-Canada. "Ik zei dat ik het niet opzettelijk had gedaan en dat ik niet begreep wat er aan de hand was."

Ze had nergens een bord gezien dat de grens markeert. "Ik dacht bij mezelf dat ze me gewoon een boete zouden geven of misschien met een waarschuwing terug naar Canada zouden sturen."

Detentiecentrum

Het feit dat ze geen identiteitsbewijs of een visum bij zich had, bemoeilijkte de zaak. De agenten wezen erop dat haar passen op veiligheidscamera's waren vastgelegd, waarop Roman werd aangehouden en naar een detentiecentrum onder de bevoegdheid van Staatsveiligheid werd gebracht, 200 kilometer ten zuiden van waar ze was gaan joggen.

"In een gepantserd voertuig brachten ze me naar de instelling", zei Roman. "Ik moest al mijn persoonlijke bezittingen afgeven. Ik werd van top tot teen gefouilleerd. Toen begon ik te beseffen dat dit ernstig was."

Eenmaal aangekomen mocht Roman haar moeder Christiane Ferne bellen die in allerijl al de nodige documentatie bracht, maar dat was niet genoeg. De immigratiedienst in Canada moest haar papieren eerst legaliseren vooraleer die in de VS konden worden erkend. Twee weken later, op 6 juni, kon Roman dan eindelijk naar Canada terugkeren.

Het is niet duidelijk of Roman nog naar de VS kan reizen.

Illegale immigrant

In een verklaring liet US Customs and Border Protection nog weten dat wie de VS binnenkomt via onofficiële wegen wordt beschouwd als illegale immigrant. "Of je dat opzettelijk of per ongeluk doet, verandert daar niets aan", voegde het departement toe.