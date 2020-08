Franse jagers mogen dit jaar geen vogels meer vangen met lijm TTR

27 augustus 2020

23u19

Bron: anp 1 De Franse president Emmanuel Macron heeft jagers opgedragen te stoppen met het gebruik van lijmstokjes om vogels mee te vangen. Frankrijk heeft eerder al een tik op de vingers gekregen van de Europese Commissie vanwege het gebruik van de omstreden techniek die in het zuiden nog wordt gebruikt.

In vijf regio's rond Marseille en Nice is de techniek nog toegestaan, maar een definitief verbod komt er vooralsnog niet. Alleen dit jaar mag de methode niet meer gebruikt worden. Dat komt omdat Macron eerst een uitspraak van het Europese Hof van Justitie wil afwachten.

Natuurbeschermers zijn tegen de vangmethode, waarbij takken worden ingesmeerd met lijm zodat als een vogel erop gaat zitten die niet meer weg kan vliegen. Jagers willen er vooral lijsters en merels mee vangen, maar volgens critici hebben ze ook andere vogels als bijvangst.

Willy Schraen van de Nationale Federatie van Jagers zegt dat de techniek al decennia in het zuiden van Frankrijk wordt gebruikt en dat het geen invloed heeft op de vogelpopulatie.

"In Frankrijk kan op 64 soorten worden gejaagd", zegt Yves Verilhac van BirdLife International tegen de BBC. "Dat in tegenstelling tot Nederland waar er maar twee zijn toegestaan. Het EU-gemiddelde is 30 soorten, waardoor Frankrijk het meest toegeeflijke land is voor jagers."