Franse Ikea naar correctionele rechtbank voor spionage AW

14 mei 2020

14u55

Bron: Belga 0 De Franse tak van Ikea en verschillende voormalige leidinggevenden van het bedrijf zijn doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor spionage bij werknemers en klanten. Dat maakte het parket van Versailles bekend.

Naast de Zweedse meubelgigant worden 15 mensen, waaronder twee voormalige managers van Ikea France, Belg Stefan Vanoverbeke en Jean-Louis Baillot, evenals verschillende politieagenten, doorverwezen naar de rechtbank van Versailles, in de buurt van Parijs. De aanklachten betreffen illegale verzameling en openbaarmaking van persoonlijke gegevens, en dat in de periode 2009-2012.



De zaak kwam begin 2012 aan het licht in Canard Enchaîné. Volgens het satirische weekblad zette het management van het bedrijf een gestructureerd systeem op voor het monitoren van bepaalde werknemers, het ging dan vooral om werknemers met vakbondsactiviteiten, en klanten die in geschil lagen met het bedrijf.

Info over strafblad en staat van bankrekening

Bedoeling was zoveel mogelijk informatie verzamelen over hun strafblad of de staat van hun bankrekening. Daarvoor zou het bedrijf een "contract" hebben ondertekend met politieagenten die toegang hebben tot het "STIC"-systeem, een politiedatabank met gegevens over daders en slachtoffers van misdrijven, zodat ze tegen betaling vertrouwelijke gegevens konden doorgeven.

Het bedrijf Ikea heeft 34 winkels en 10.000 medewerkers in Frankrijk.