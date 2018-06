Franse homo's krijgen 'probleemkinderen' bij adoptie Frank Renout

19 juni 2018

17u12

Bron: AD.nl 0 Homo’s in Frankrijk die kinderen willen adopteren, krijgen in sommige gevallen ‘de probleemgevallen’ toebedeeld die door andere ouder-kandidaten worden afgewezen. Omdat homo’s zelf 'afwijkend' zijn, krijgen ze ook adoptiekinderen die 'afwijkend' zijn. Dat heeft de officiële Franse dienst voor adoptiekinderen in het departement Seine-Maritime, in Normandië, gezegd.

De dienst blijkt homo’s stelselmatig te discrimineren. "We sluiten homoseksuelen niet uit maar ze zijn zeker ook geen prioriteit'', zei Pascale Lemare, die de adoptiedienst leidt, op de Franse radio. "Homo’s zijn afwijkend, zowel sociaal als biologisch", vertelde ze. "Dus moeten ze zich ook openstellen voor kinderen met een afwijkend profiel."

De overheidsdienst werkt volgens de woorden van Lemare met speciale categorieën van potentiële adoptiekinderen. "Je hebt kinderen met grote problemen, kinderen met psychologische stoornissen en kinderen die gehandicapt zijn. Met die kinderen is iets mis en die zijn dus niet gewenst. Dat is normaal. Als homo’s zich een beetje open opstellen dan kunnen zij deze kinderen adopteren."

Speciale behoeftes

In de betreffende radioreportage bevestigen homostellen met deze discriminatie geconfronteerd te worden. "Als wij een kans wilden hebben, moesten we ons voorbereiden op een adoptiekind met speciale behoeftes, werd ons gezegd'', vertelde een lesbienne. "Dus het zou een kind worden met gezondheidsproblemen of met een handicap.''

Een andere vrouw had het gevoel, vertelde ze, ‘dat homo-ouders en kinderen met problemen als een soort tweederangs burgers worden behandeld’.

Uit den boze

De praktijken in Seine-Maritime (de regio rond Rouen, red.) hebben in Frankrijk tot grote ophef geleid. "Dat dit soort dingen soms gefluisterd wordt is al erg, maar het is nog veel erger als iemand van de overheid dit publiekelijk verklaart’’, aldus de Franse Vereniging van Homo-ouders (ADFH).

Homoseksuele koppels mogen sinds 2013 kinderen adopteren in Frankrijk, zonder dat er voorwaarden worden gesteld. Probleemkinderen toewijzen aan homo’s is uit den boze, laat de Franse regering in een reactie weten. "Door de overheid hoort niet te worden gediscrimineerd'', aldus staatssecretaris Olivier Dussopt.