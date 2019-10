Franse Hof van Cassatie akkoord met doorverwijzing ex-president Sarkozy naar strafrechtbank KVDS

01 oktober 2019

16u22

Bron: Belga 0 Het Franse Hof van Cassatie heeft definitief ingestemd met de doorverwijzing van ex-president Nicolas Sarkozy (63) naar de strafrechtbank in de affaire-Bygmalion, rond campagnefinanciering. Dat blijkt uit een arrest dat het Franse persbureau AFP heeft kunnen inkijken.

De hoogste rechtsinstantie in Frankrijk verwierp de ultieme poging van Sarkozy om te ontsnappen aan een proces wegens "illegale financiering van een verkiezingscampagne", met name in 2012.

Onderzoek

Het gerecht beticht het conservatieve vroegere staatshoofd ervan bij zijn mislukte herverkiezingscampagne van 2012 het wettelijke plafond voor verkiezingsuitgaven te hebben overschreden. Dat ligt op 22,5 miljoen euro. Bygmalion was de naam van een bij de campagne betrokken communicatiebureau, waarnaar het gerecht in 2014 een onderzoek opende.





Sarkozy's partij UMP, intussen herdoopt tot Les Républicains, zou met de hulp van een systeem van fictieve rekeningen uitgaven voor de verkiezingsstrijd niet als dusdanig hebben vereffend.

Sarkozy - die president was van 2007 tot 2012 - riskeert een jaar cel en 3.750 euro boete. Samen met hem staan nog 13 andere protagonisten terecht. "Dit is een ontgoocheling, omdat onze kritiek kans maakte om door het Hof aanvaard te worden. In de plaats heeft het Hof geen antwoord gegeven en laat ze dat over aan de rechtbank”, zo reageerde Emmanuel Piwnica, de advocaat van Sarkozy op de beslissing. "Nogmaals, president Sarkozy is niet betrokken bij de feiten rond Bygmalion, alleen bij de overschrijding van het uitgavenplafond.”