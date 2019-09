Franse haan Maurice kraait victorie TT

05 september 2019

10u37

Bron: Belga 5 De haan Maurice, die werd beschuldigd van geluidsoverlast, mag blijven kraaien op het eiland Île d'Oléron in het westen van Frankrijk. Dat heeft een rechter beslist. Het erg gemediatiseerde proces stond symbool voor de clash tussen plattelandsbewoners en stedelijke inwijkelingen.

Een koppel gepensioneerden had een klacht ingediend tegen het ochtendlijke gekraai van de haan, omdat ze tijdens hun vakanties in hun buitenverblijf van de rust wilden genieten. Maar de klacht werd vandaag uiteindelijk afgewezen door de correctionele rechtbank van Rochefort, in het departement Charente-Maritime.

"Maurice heeft gewonnen en de klagers moeten zijn eigenares 1.000 euro schadevergoeding betalen", verklaarde Julien Papineau, de advocaat van de eigenares Corinne Fesseau, na de uitspraak. Zij had de rechtbank in Rochefort verteld dat niemand ooit had geklaagd over haar haan, tot twee gepensioneerden het vakantiehuis naast haar kochten. Ze ondernam wel verschillende vergeefse pogingen de overlast te beëindigen. Ze hing onder meer zwarte lakens op om Maurice wijs te maken dat het nog geen ochtend was, maar daar trapte de haan niet in.

Maurice kreeg dankzij de rechtszaak een heldenstatus in Frankrijk. Hij kwam symbool te staan voor de spanningen op het platteland tussen eigenaars van vakantiewoningen en de lokale bevolking. Zo’n 140.000 mensen tekenden een petitie waarin ze steun uitspraken voor het dier. “Ik ben sprakeloos”, zei Fesseau na afloop van de rechtszaak. “Het is een overwinning voor iedereen die in dezelfde situatie zit als ik.”

Île d'Oléron is een eiland in de Atlantische Oceaan. Het telt 's winters 7.000 inwoners, maar dat aantal groeit in de zomer aan tot 35.000.