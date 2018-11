Franse ‘gilets jaunes’ geven niet op: officiële delegatie eist referendum Redactie

25 november 2018

14u18

Bron: AD.nl, Belga 12 In Frankrijk is een “delegatie” van acht “officiële woordvoerders” van de “gele hesjes” aangesteld om “serieus en noodzakelijk contact” mogelijk te maken met de autoriteiten en een reeks eisen uit te dragen. Dat is aangekondigd in een mededeling.

Na eerst de sympathisanten te hebben geraadpleegd via Facebook, heeft de delegatie haar “twee belangrijkste voorstellen” aan de overheid doorgegeven. Ze vraagt een “verlaging van alle belastingen” en roept op om een “burgerbijeenkomst te organiseren” om de ecologische transitie te bespreken, waarbij rekening gehouden wordt met “de stem van het volk”, de stijging van de koopkracht en de onzekerheid van de bevolking.



Referendum

“Onze enige wens is dat deze voorstellen worden voorgelegd aan de bevolking tijdens een referendum”, staat er nog te lezen in de tekst. Die is gepubliceerd na een weekend van nieuwe protesten en een dag voor een betoog van president Emmanuel Macron waarbij hij tekst en uitleg zal geven over een “sociaal pact” dat gepaard gaat met de ecologische transitie.

De eisen van de “gele hesjes” gaan onder meer over de afschaffing van de Senaat, de verlaging van de werkgeversbijdragen en een stijging van het minimumloon en de pensioenen. “We vragen aan de vertegenwoordigers van de staat en de overheid om ons binnen een redelijke tijd te zien. Als een ontmoeting uitblijft of er geen serieuze voorstellen worden gedaan, worden de acties verdergezet en opgedreven”, klinkt het nog.

De acht woordvoerders, onder wie twee initiatiefnemers van de beweging Eric Drouet en Priscillia Ludosky, zijn “enkel de boodschappers en geen leiders of beslissingnemers”.

“Blokkades en geweld worden veroordeeld”

Een regeringswoordvoerder zegt “open” te staan voor dialoog, maar hij stelt wel meteen grenzen. “Als de voorstellen neerkomen op een vraag om de Nationale Vergadering te ontbinden of om de president af te zetten, vrees ik dat we niet positief kunnen reageren”, aldus Benjamin Griveaux.

In de mededeling benadrukken de “gele hesjes” dat “alle vormen van volledige blokkades en geweld niet representatief zijn voor de beweging”. “We veroordelen dat krachtig”, klinkt het. De Franse protestbeweging van in ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) gestoken tegenstanders van de verhoging van brandstofprijzen gaan volgend weekend opnieuw de straat op in Parijs. Dat blijkt uit hun boodschappen in sociale media.

Aftreden van Macron

Nog via sociale media werd duidelijk dat de betogers hun pijlen niet langer richtten op het beleid van president Emmanuel Macron, maar dat ze ook zijn aftreden eisten. De betoging komende zaterdag is er een “op weg naar het aftreden van Macron”, schreven ze.

In Parijs zijn vechtpartijen ontstaan tijdens demonstraties van boze burgers. Bekijk hieronder de beelden:

Vandaag is het tijd om op te ruimen:

Meer over Emmanuel Macron

Parijs