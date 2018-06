Franse gerecht heropent onderzoek naar zelfdoding ex-vrouw rockzanger Bertrand Cantat SI

03 juni 2018

15u16

Bron: Belga 0 Het parket van Bordeaux heeft beslist om het onderzoek naar de zelfdoding van Krisztina Rady in januari 2010 te heropenen. Rady was de ex van de Franse zanger Bertrand Cantat, de vroegere zanger van de Franse rockband Noir Désir die enkele jaren in de cel zat voor doodslag op zijn toenmalige vriendin. Dat schrijft de lokale krant Je Journal du Midi. Cantat wil zelf gehoord worden door het gerecht.

Cantat en Rady waren in 1997 getrouwd, maar gingen in 2002 uiteen. Toen Cantat in 2004 veroordeeld werd voor de doodslag op zijn toenmalige vriendin Marie Trintignant, kreeg hij de steun van Rady.

Maar Yael Mellul, een tijdje de advocate van de laatste partner van Rady en nu voorzitter van een feministische organisatie, was in januari naar het gerecht in Bordeaux gestapt wegens de mogelijke rol van Cantat bij fysiek geweld en psychologische druk op Rady in het kader van de zelfdoding. De advocate werd vorige maand verhoord door de politie en diende nadien klacht in voor geweld dat de dood tot gevolg zou hebben, zonder de intentie te doden, zegt ze aan de krant. Het parket opende daarop een vooronderzoek.

Cantat was de frontman van de Franse groep Noir Desir. In 2003 sloeg hij zijn vriendin, de actrice Marie Trintignant, dood. Daarvoor kreeg hij acht jaar cel in Litouwen. Hij werd later overgebracht naar Frankrijk en in 2007 vrijgelaten. Toen Rady zich van het leven beroofde in 2010, was Cantat aan het slapen in haar huis. Het onderzoek toonde aan dat het om zelfdoding ging.