Franse gendarme sterft na aanrijding met 15-jarige op crossmotor mvdb

06 februari 2018

08u53

Bron: 20Minutes - AFP 0 Een lid van de gendarmerie is maandag bezweken aan de verwondingen die hij een dag eerder opliep bij een aanrijding in het Franse Salles, een dorp op zo'n 50 kilometer ten zuiden van Bordeaux. Een 15-jarige bestuurder van een crossmotor weigerde te stoppen bij een snelheidscontrole en reed op de agent.

De tiener kwam in aanrijding met de gendarme (46) en vluchtte weg. Hij is later op de avond gearresteerd en zit in voorlopige hechtenis. De feiten worden bestempeld als 'poging moord'.

Zijn crossmotor was vermoedelijk niet goedgekeurd voor de openbare weg. De precieze omstandigheden van de aanrijding worden nog onderzocht. De omgekomen gendarme bemande met drie collega'seen mobiele radarcontrole op een departementale weg. De veertiger laat een vrouw en drie kinderen achter.

In Frankrijk mogen jongeren vanaf hun veertien een motorfiets tot 50 cc besturen. Ze moeten hiervoor een rijbewijs behalen dat ze verkrijgen na een verplichte zeven uur durende rijcursus. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Colomb heeft zijn medeleven geuit aan familie en nabestaanden.