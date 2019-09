Franse gemeente opgeschrikt door panter die plots over de daken wandelt LDW

19 september 2019

De Franse gemeente Armentières werd gisteravond opgeschrikt door een ongenode bezoeker. Een zwarte panter was op haar gemak de daken van de gemeente aan het verkennen. Na een uurtje rondslenteren, kon het dier binnendringen in een appartement waarvan een raam openstond. De panter kon veilig worden weggehaald, niemand raakte gewond.

Toen het dier gisteravond werd opgemerkt, werden de politie en de brandweer meteen gewaarschuwd. Ze stelden een veiligheidsperimeter in en er werd een dierenarts ingeschakeld om het dier, dat zo’n dertig kilo weegt, te verdoven met een pijltje.

Dat lukte en de panter kon worden gevangen. Het is nog niet duidelijk waar het dier vandaan komt, mogelijk is het ontsnapt uit het huis van een buurtbewoner die met vakantie was. Je mag een panter niet als huisdier houden, het dier wordt nu verzorgd en zal binnenkort waarschijnlijk verhuizen naar een dierentuin.