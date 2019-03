Franse gele hesjes zijn op zoek naar tweede adem KVE

09 maart 2019

12u36

Bron: Belga 0 Tijdens het 17de protestweekend van de Franse gele hesjes vinden vandaag in Parijs onder meer een sit-in aan de Eiffeltoren en een betoging van vrouwelijke gele hesjes plaats. Met de acties, waarmee de manifestanten strijden tegen het belasting- en sociale beleid van president Emmanuel Macron, hopen de hesjes hun beweging nieuw leven te blazen.

Op 17 november, toen de beweging net gelanceerd was, kwamen 282.000 manifestanten op straat om de te hoge brandstofprijzen aan te kaarten en meer koopkracht te eisen. In de voorbije vier maanden is het aantal betogers blijven dalen. Op 2 maart werden er 40.000 geteld, waarvan 4.000 in Parijs. De gele hesjes spreken die cijfers tegen en verzekeren dat de beweging nog op volle kracht draait. Dat willen ze bewijzen met "Acte décisif: nous ne bougerons pas", de belangrijkste actie dit weekend in Parijs. Er zal een sit-in gehouden worden op het Marsveld, aan de voet van de Eiffeltoren.

"Als er geen echte maatregelen aangekondigd worden, blijven we het hele weekend en desnoods langer ter plaatse", klinkt het op de Facebookpagina van het evenement. Naar aanleiding van de Internationale vrouwendag hebben de vrouwelijke gele hesjes opgeroepen om vandaag te betogen. De manifestatie is om 11.00 uur aan de Champs-Elysées van start gegaan. Ook in verschillende andere steden zijn er acties gepland, al wordt er opnieuw gevreesd voor geweld dat ook bij de vorige manifestaties de kop opstak.

