Franse gele hesjes zijn op zoek naar tweede adem, circa 28.600 betogers gaan de straat op

09 maart 2019

12u36

Bron: Belga 0 Tijdens het 17de protestweekend van de Franse gele hesjes vonden vandaag in Parijs onder meer een sit-in aan de Eiffeltoren en een betoging van vrouwelijke gele hesjes plaats. Met de acties, waarmee de manifestanten strijden tegen het belasting- en sociale beleid van president Emmanuel Macron, hopen de hesjes hun beweging nieuw leven te blazen.

Op 17 november, toen de beweging net gelanceerd was, kwamen 282.000 manifestanten op straat om de te hoge brandstofprijzen aan te kaarten en meer koopkracht te eisen. In de voorbije vier maanden is het aantal betogers blijven dalen. Op 2 maart werden er 40.000 geteld.

De gele hesjes spreken die cijfers tegen en verzekeren dat de beweging nog op volle kracht draait. Dat wilden ze vandaag ook bewijzen met onder meer "Acte décisif: nous ne bougerons pas", de belangrijkste actie dit weekend in Parijs, waarbij een sit-in werd gehouden op het Marsveld, aan de voet van de Eiffeltoren. "Als er geen echte maatregelen aangekondigd worden, blijven we het hele weekend en desnoods langer ter plaatse", klinkt het. Naar aanleiding van de Internationale vrouwendag riepen ook de vrouwelijke gele hesjes specifiek op om vandaag te betogen.

Uiteindelijk zijn volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken in heel Frankrijk ongeveer 28.600 mensen op straat gekomen, waarvan 3.000 in Parijs. Het laagste aantal deelnemers sinds het begin van de beweging, aldus het Ministerie.

