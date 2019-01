Franse gele hesjes komen met eigen lijst op bij Europese verkiezingen

IB

24 januari 2019

03u38

Bron: Belga

0

Enkele leden van de "gele hesjes"-beweging in Frankrijk zijn van plan om met een eigen lijst deel te nemen aan de Europese verkiezingen in mei. Dat kondigden ze gisteren aan. Lijsttrekker wordt Ingrid Levavasseur, één van de gezichten van de burgerbeweging in Frankrijk.