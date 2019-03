Franse gele hesjes delen met z'n allen nepnieuws Burgercollectief verzamelde 100 meest gedeelde nepberichten AW

13 maart 2019

08u29

Bron: AD.nl, De Morgen 0 “De Franse belastingbetaler draait op voor de kosten van de nieuwe goudkleurige schoenen – 750 euro - van presidentsvrouw Brigitte Macron”: een opmerkelijk bericht als het waar zou zijn. Dat is het niet, maar desondanks circuleerde het in de Facebook-groepen van de Franse gele hesjes.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het internationale burgercollectief Avaaz. Vanmorgen publiceert de campagneorganisatie de resultaten van haar nepnieuwsonderzoek dat is uitgevoerd door analisten en onderzoeksjournalisten uit verschillende landen.



Zij analyseerden honderd van de belangrijkste nepnieuwsberichten sinds de opmars van de ‘gele hesjes’ vorig najaar en concluderen dat deze een gezamenlijk bereik hadden van meer dan honderd miljoen: “Dit enorme getal laat zien hoezeer de gele hesjes geïnfecteerd zijn met nepnieuws”, zegt Christoph Schott, campagnedirecteur bij Avaaz. “En dit probleem beperkt zich niet tot Frankrijk: in heel Europa zouden de alarmbellen nu moeten rinkelen.”

Factcheckers

Het platform pleit in aanloop naar de Europese verkiezingen van mei voor inniger samenwerking tussen Facebook en onafhankelijke factcheckers. Facebook verscherpte het toezicht op nepnieuws al stevig, met inmiddels wereldwijd 30.000 controleurs.

Toch gaat het nog vaak mis, merkt Avaaz. Zo konden foute- of nepberichten rondgaan over “bloedende demonstranten” - beelden die in werkelijkheid afkomstig waren van een andere plaats dan de gele hesjes-demonstratie, maar wel vier miljoen keer op die manier bekeken werden. Een Nederlands nepbericht over een arrestatie van een demonstrant - “opgepakt omdat ze haar hesje niet wilde uitdoen” - kon na een snelle vertaling wereldwijd één miljoen mensen bereiken. Volgens een factcheck van AFP was het gele hesje niet de reden van de aanhouding, maar kon ze zich niet identificeren.

Vrouw met Maxi-Cosi met pop erin aangehouden omdat ze zich niet wilde identificeren, terwijl ze nabij de stoet met gele hesjes in Den Haag liep. pic.twitter.com/qHkdNetWfw Bob van Keulen(@ BobHGL) link

