Franse gele hesjes-beweging wil ontmoeting met Barack Obama ttr

08 februari 2019

18u44

Bron: belga 0 Enkele leden van de gele hesjes-beweging in Frankrijk hebben vandaag een ontmoeting aangevraagd met de vroegere Amerikaanse president Barack Obama. Dat heeft de beweging "Rassemblement des Gilets jaunes citoyens" aangekondigd, een van de vertakkingen van de protestbeweging. Het verzoek komt er nauwelijks één dag nadat er een diplomatiek geschil tussen Frankrijk en Italië was ontstaan als gevolg van een ontmoeting tussen de gele hesjes en de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio.

“Een verlichte kijk van een gewezen Amerikaanse president op de huidige situatie in de wereld en op de Europese kwesties is essentieel", zo schrijven de gele hesjes in een brief die gericht is aan Obama. Ze geven in hun brief toe dat hun verzoek erg "ambitieus" is. "Maar het is in overeenstemming met de grote inzet. En zoals u zelf hebt gezegd: 'Yes we can'", schrijft Thierry Paul Valette, de leider van de beweging "Rassemblement des gilets jaunes citoyens".

Vertegenwoordigers van een andere tak van gele hesjes-beweging hadden eerder deze week al het bezoek gekregen van de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio, van de populistische Vijfsterrenbeweging. Die ontmoeting had gisteren nog tot een ongezien diplomatiek incident tussen Frankrijk en Italië geleid. Parijs besliste om zijn ambassadeur in Rome "voor overleg" terug naar Frankrijk te roepen.

“Vredesmars”

Intussen hebben gele hesjes in het zuidoosten van Frankrijk nog een andere opvallende actie aangekondigd. Ze zijn van plan een "vredesmars" op Parijs te houden. De mars zal op 16 februari van start gaan in Boulou, aan de Spaanse grens, en Marseille. Later zullen ze zich samenvoegen, om op 17 maart aan te komen in de Franse hoofdstad. "We staan in contact met andere marsen uit Bretagne, Duinkerke, Bordeaux en Straatsburg, om samen te komen in de hoofdstad", zegt initiatiefneemster Sarah Chabut.

Daarnaast vinden morgen ook weer acties plaats in verschillende Franse steden. Voor de grootste actie van "Acte 13" hebben de actievoerders om 10.30 uur afgesproken aan Place de l'Étoile, in het centrum van Parijs.